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15 марта, 19:03 • 116623 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171193 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140948 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133205 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114336 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137151 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132753 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У А.Ярмоленка травма, возможно он выбыл на длительный срок - С.Ребров

Киев • УНН

 • 9660 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Главный тренер "Динамо" Киев Сергей Ребров, на послематчевой пресс-конференции после победы в 1/8 финалки Кубке Украины над луганской "Зарей", объяснил отсутствие Андрея Ярмоленко в заявке на матч, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевлян.

"У него (А.Ярмоленка - ред.) травма. Возможно, такая, которая вывела его из строя на длительный срок. Что будет дальше, посмотрим. Но количество матчей, которое мы проводим ... У нас в чемпионате только 12 команд, а мы весь месяц играем фактически через два дня на третий. Наверное, это непросто, плюс игроки задействованы в сборных. Травмы случаются, потому что ребята стараются отдать все силы на поле. Это непросто, накапливается усталость и, к сожалению, приводит к травмам" , - заявил С.Ребров.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло Зарю "со счетом 5:2.

Украинские Национальные Новости

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