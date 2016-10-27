У А.Ярмоленка травма, возможно он выбыл на длительный срок - С.Ребров

"У него (А.Ярмоленка - ред.) травма. Возможно, такая, которая вывела его из строя на длительный срок. Что будет дальше, посмотрим. Но количество матчей, которое мы проводим ... У нас в чемпионате только 12 команд, а мы весь месяц играем фактически через два дня на третий. Наверное, это непросто, плюс игроки задействованы в сборных. Травмы случаются, потому что ребята стараются отдать все силы на поле. Это непросто, накапливается усталость и, к сожалению, приводит к травмам" , - заявил С.Ребров.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" обыграло Зарю "со счетом 5:2.