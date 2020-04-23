У 78 мешканців гуртожитку на Київщині підтвердили COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В гуртожитку міста Вишневе Київської області у 78 осіб підтвердили COVID-19, з них у 16 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської ОДА.
“Станом на 10:00 23 квітня 2020 року Державна установа „Київський обласний лабораторний центр МОЗ Україна“ завершила ПЛР-тестування мешканців гуртожитку міста Вишневе (вул. Освіти, 5)... Підтверджено випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) — 78. З них діти до 17 років — 16”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всього було перевірено 224 зразків біологічного матеріалу.
Також серед захворілих двоє працівників гуртожитку.
Як повідомлялося, у одному з гуртожитків міста Вишневе зафіксували масовий випадок захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 летальні.