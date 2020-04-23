В 78 жителей общежития в Киевской области подтвердили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В общежитии города Вишневое Киевской области в 78 человек подтвердили COVID-19, из них у 16 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
“По состоянию на 10:00 23 апреля 2020 года Государственное учреждение „Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины“ завершил ПЦР-тестирование жителей общежития города Вишневое (ул. Просвещения, 5)... Подтверждено случаи коронавирусной болезни (COVID-19) — 78. Из них дети до 17 лет — 16”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что всего было проверено 224 образцов биологического материала.
Также среди заболевших двое работников общежития.
Как сообщалось, в одном из общежитий города Вишневое зафиксировали массовый случай заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине 9:00 23 апреля зафиксировано 7 170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 летальных.