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У 2019 році не розпочалось фінансування 14 бюджетних програм: Рахункова палата назвала причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2019 році не було розпочато проведення видатків за 14 бюджетними програмами через недоліки планування. Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи результати виконання Державного бюджету за 2019 рік, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби РП.

У 2019 році не розпочалось фінансування 14 бюджетних програм: Рахункова палата назвала причину

"Рахункова палата неодноразово наголошувала на необхідності підвищення якості планування бюджетних програм. Адже саме це призводить до систематичного невиконання видатків загального фонду державного бюджету. За підсумками 2019 року вони не виконані на 29,6 млрд грн (3%) від плану", – сказав Пацкан.

Так, з його слів, видатки за бюджетними програмами Мінсоцполітики України не виконано на 2,2 млрд грн (1%), Мінекономрозвитку – на 1,2 млрд грн (7,8%), МОН – на 0,7 млрд грн (2,6%), ЦВК – на 0,6 млрд грн (12,7%), Мін’юсту – на 0,6 млрд грн (4,5%).

"Взагалі не розпочато проведення видатків за 14 бюджетними програмами на суму майже 400 млн гривень. При цьому окремі головні розпорядники бюджетних коштів не забезпечили використання коштів на впровадження п’яти державних інвестиційних проектів. І є ризик, що строки виконання робіт будуть перенесені та кошторисна вартість об’єктів будівництва зростатиме", – додав голова РП.

Зокрема, не проведено видатки на будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" – 27 млн грн, відновлення об’єктів транспортної інфраструктури зони відчуження – 25,3 млн грн, реконструкцію рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" – 22,2 млн грн, заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області – 10 млн грн, реконструкцію і розширення Національного інституту раку – 1 млн гривень.

Ще одне проблемне питання - не забезпечено своєчасного і повного розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку між адміністративно-територіальними одиницями й інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку.

За словами Пацкана, це, зокрема призвело до того, що у 2019 році на впровадження цих проектів перераховано на 1,7 млрд грн (23,5%), менше, ніж планувалося.

Як повідомлялося в УНН, за повідомленнями Рахункової палати, правоохоронними органами України впродовж 2018−2019 років розпочато 107 кримінальних проваджень, з яких 71 кримінальне провадження - за вчинення корупційних злочинів.

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