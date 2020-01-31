В 2019 году не началось финансирование 14 бюджетных программ: Счетная палата назвала причину

КИЕВ. 31 января. УНН. В 2019 году не было начато проведение расходов по 14 бюджетным программам из-за недостатков планирования. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя результаты выполнения Государственного бюджета за 2019 год, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.