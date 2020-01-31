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В 2019 году не началось финансирование 14 бюджетных программ: Счетная палата назвала причину

Киев • УНН

 • 14204 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В 2019 году не было начато проведение расходов по 14 бюджетным программам из-за недостатков планирования. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя результаты выполнения Государственного бюджета за 2019 год, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СП.

В 2019 году не началось финансирование 14 бюджетных программ: Счетная палата назвала причину

"Счетная палата неоднократно подчеркивала необходимость повышения качества планирования бюджетных программ. Ведь именно это приводит к систематическому неисполнению расходов общего фонда государственного бюджета. По итогам 2019 года они не выполнены на 29,6 млрд грн (3%) от плана", - сказал Пацкан.

Так, по его словам, расходы по бюджетным программам Минсоцполитики Украины не выполнены на 2,2 млрд грн (1%), Минэкономразвития - на 1,2 млрд грн (7,8%), МОП - на 0,7 млрд грн (26%), ЦИК - на 0,6 млрд грн (12,7%), Минюста - на 0,6 млрд грн (4,5%).

"Вообще не начато проведение расходов по 14 бюджетным программам на сумму почти 400 млн гривен. При этом отдельные главные распорядители бюджетных средств не обеспечили использование средств на внедрение пяти государственных инвестиционных проектов. И есть риск, что сроки выполнения работ будут перенесены и сметная стоимость объектов строительства будет расти", - добавил глава СП.

В частности, не проведены расходы на строительство клинико-симуляционных центров Высшего государственного учебного заведения Украины "Украинская медицинская стоматологическая академия" - 27 млн грн, восстановление объектов транспортной инфраструктуры зоны отчуждения - 25,3 млн грн, на реконструкцию рентген-радиологического отделения ГУ "Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко НАМН Украины"- 22,2 млн грн, меры по обеспечению комплексной противопаводковой защиты от вредного воздействия вод сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий во Львовской области - 10 млн грн, реконструкцию и расширение Национального института рака - 1 млн гривен.

Еще один проблемный вопрос - не обеспечено своевременного и полного распределения средств государственного фонда регионального развития между административно-территориальными единицами и инвестиционными программами и проектами регионального развития.

По словам Пацкана, это, в частности привело к тому, что в 2019 году на внедрение этих проектов перечислены на 1,7 млрд грн (23,5%) меньше, чем планировалось.

Как сообщалось в УНН, по сообщениям Счетной палаты, правоохранительными органами Украины в течение 2018-2019 годов начато 107 уголовных производств, из которых 71 уголовное производство - за совершение коррупционных преступлений.

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