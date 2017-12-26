У 2017 році ЗСУ втратили 191 бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За 2017 рік безповоротні втрати Збройних сил України становлять 191 військовослужбовець. Про це з посиланням на дані Генштабу ЗСУ повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Станом на 18 грудня, безповоротні втрати, у тому числі загиблі у боях, зниклі безвісти чи ті, які потрапили у полон, загалом - 191 військовослужбовець. Ще 174 бійців були поранені.
А загалом санітарні втрати української армії (поранені, травмовані та хворі) у 2017 році становлять 1265 військовослужбовців.
Також у Генштабі додали, що протягом 2017 року на контрактну службу до ЗСУ вступило 35 тис. 220 осіб.
Нагадаємо, за даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули 10,3 тис. осіб.