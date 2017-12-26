В 2017 году ВСУ потеряли 191 бойца
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. За 2017 год безвозвратные потери Вооруженных сил Украины составили 191 военнослужащего. Об этом со ссылкой на данные Генштаба ВСУ сообщает ВВС Украина, передает УНН.
По состоянию на 18 декабря, безвозвратные потери, в том числе погибшие в боях, пропавшие без вести или те, которые попали в плен, в общем - 191 военнослужащий. Еще 174 бойцов были ранены.
В целом санитарные потери украинской армии (раненные, травмированные и больные) в 2017 году составили 1265 военнослужащих.
Также в Генштабе добавили, что в течение 2017 года на контрактную службу в ВСУ вступило 35 тыс. 220 человек.
Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли 10,3 тыс. человек.