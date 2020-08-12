Twitter дозволив обмежувати список осіб, які можуть відповідати на твіти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Керівництво соціальної мережі Twitter надало користувачам можливість самим визначати, хто має право відповідати на їх публікації. Відповідну заяву опубліковано у вівторок на сайті компанії, передає УНН.

За даними компанії, обмежене число користувачів тестували нову функцію з травня поточного року, і технологія виправдала себе. “Іноді люди набагато більш комфортно почувають себе, розповідаючи про те, що відбувається, якщо вони самі вирішують, хто може їм відповісти”, — підкреслили в керівництві соціальної мережі.

З вівторка функція стала доступною всім користувачам Twitter.

У компанії відзначили, що рішення про те, хто зможе відповідати на ту чи іншу публікацію, користувачі будуть робити безпосередньо перед її розміщенням на своїй сторінці. Передбачено три варіанти — “Відповідати можуть всі”, “Люди, яких ви читаєте” і “Тільки згадані вами користувачі”. При цьому переглядати і коментувати публікацію зможуть всі користувачі незалежно від налаштувань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WSJ: Twitter веде переговори про можливе об’єднання з TikTok

Twitter — соціальна мережа, яка дозволяє користувачам обмінюватися короткими повідомленнями, організовувати опитування, публікувати різні зображення і відеоролики. Творцями сервісу є Джек Дорсі, Ноа Гласс, Еван Вільямс і Біз Стоун. Перше повідомлення в Twitter було опубліковано 21 березня 2006 року.

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