Twitter разрешил ограничивать список лиц, которые могут отвечать на твиты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Руководство социальной сети Twitter предоставило пользователям возможность самим определять, кто имеет право отвечать на их публикации. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте компании, передает УНН.
По данным компании, ограниченное число пользователей тестировали новую функцию с мая текущего года, и технология оправдала себя. "Иногда люди гораздо более комфортно чувствуют себя, рассказывая о том, что происходит, если они сами решают, кто может им ответить", - подчеркнули в руководстве социальной сети.
Со вторника функция стала доступной всем пользователям Twitter.
В компании отметили, что решение о том, кто сможет отвечать на ту или иную публикацию, пользователи будут делать непосредственно перед ее размещением на своей странице. Предусмотрены три варианта - "Отвечать могут все", "Люди, которых вы читаете" и "Только упомянутые вами пользователи". При этом просматривать и комментировать публикацию смогут все пользователи независимо от настроек.
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Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса является Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года.