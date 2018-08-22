Творці "Теорії великого вибуху" оголосили про закриття серіалу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Творці телесеріалу “Теорія Великого вибуху” (The Big Bang Theory, стартував в 2007 році) оголосили, що 12-й сезон стане для нього останнім. Про це повідомив в середу журнал Variety, передає УНН.
“Ми завжди будемо вдячні нашим шанувальникам за їх підтримку „Теорії Великого вибуху“ протягом 12 сезонів. Разом з акторами, сценаристами і командою ми дуже цінуємо успіх серіалу і хочемо зробити останній сезон і останні серії такими, щоб дати серіалу епічне творче завершення”, — наводить видання спільну заяву компаній Warner Bros. Television, CBS і Chuck Lorre Productions.
Вихід 12-го сезону серіалу запланований на осінь. Останній епізод, за даними журналу The Hollywood Reporter, вийде в травні наступного року.
“Теорія Великого вибуху” транслюється на телеканалі CBS з 2007 року. У серіалі зайняті Джоні Галекі, Джим Парсонс, Кейлі Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нейер і інші. Після восьмого сезону Хелберг і Нейер заробляли по 1 млн доларів за кожну серію. Серіал завоював премію “Золотий глобус” в 2011 році за кращу чоловічу роль.
Як повідомляв УНН, режисер нової стрічки про Джеймса Бонда не буде продовжувати зйомки.