Создатели "Теории большого взрыва" объявили о закрытии сериала
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Создатели телесериала “Теория Большого взрыва” (The Big Bang Theory, стартовал в 2007 году) объявили, что 12-й сезон станет для него последним. Об этом сообщил в среду журнал Variety, передает УНН.
“Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку „Теории Большого взрыва“ на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение”, — приводит издание совместное заявление компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.
Выход 12-го сезона сериала запланирован на осень. Последний эпизод, по данным журнала The Hollywood Reporter, выйдет в мае следующего года.
“Теория Большого взрыва” транслируется на телеканале CBS с 2007 года. В сериале заняты Джони Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр и другие. После восьмого сезона Хелберг и Нэйэр зарабатывали по 1 млн долларов за каждую серию. Сериал завоевал премию “Золотой глобус” в 2011 году за лучшую мужскую роль.
Как сообщал УНН, режиссер нового фильма о Джеймсе Бонде не будет продолжать съемки.