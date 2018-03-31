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Туристичний автобус з росіянами потрапив у ДТП у Польщі

Туристичний автобус з росіянами потрапив у ДТП у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Туристичний автобус, пасажирами якого були громадяни Росії, потрапив в ДТП в Нижньосілезькому воєводстві на південному заході Польщі, передає УНН з посиланням на TVN24.

Автобус, який перевозив 33 людей, у тому числі дітей, зранку в суботу зіткнувся з легковим автомобілем, з'їхав у кювет і перекинувся.

У результаті ДТП постраждали 11 людей, серед них і водій легковика. Одного з пасажирів забрав на лікування вертоліт. 

Як зазначається, автобус з російськими туристами їхав з Праги.

Нагадаємо, водій у Каліфорнії загинув у ДТП, перемкнувши Tesla на автопілот.

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