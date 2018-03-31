Туристичний автобус з росіянами потрапив у ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Туристичний автобус, пасажирами якого були громадяни Росії, потрапив в ДТП в Нижньосілезькому воєводстві на південному заході Польщі, передає УНН з посиланням на TVN24.
Автобус, який перевозив 33 людей, у тому числі дітей, зранку в суботу зіткнувся з легковим автомобілем, з'їхав у кювет і перекинувся.
У результаті ДТП постраждали 11 людей, серед них і водій легковика. Одного з пасажирів забрав на лікування вертоліт.
Як зазначається, автобус з російськими туристами їхав з Праги.
Нагадаємо, водій у Каліфорнії загинув у ДТП, перемкнувши Tesla на автопілот.