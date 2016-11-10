Турист розбив статую в музеї Лісабону, під час спроби зробити селфі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Намагаючись зробити селфі зі статуєю XVIII століття в музеї в Лісабоні, турист випадково зіштовхнув її з постаменту, і вона розбилася, передає УНН з посиланням на Daily Mail.
Зазначається, що інцидент стався в Національному музеї стародавнього мистецтва в столиці Португалії. Бразильський турист, вибираючи вдалий ракурс для селфі зі статуєю Архангела Михаїла, в результаті зіштовхнув її і розбив. За словами експертів, статуї завдано непоправної шкоди.
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Заступник директора музею Хосе Кальвалью заявив, що не може пригадати такого випадку за багато років своєї роботи.
Ім’я туриста не повідомляється, розпочато розслідування інциденту.