Турист разбил статую в музее Лиссабона, при попытке сделать селфи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Пытаясь сделать селфи со статуей XVIII века в музее в Лиссабоне, турист случайно столкнул ее с постамента, и она разбилась, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что инцидент произошел в Национальном музее древнего искусства в столице Португалии. Бразильский турист, выбирая удачный ракурс для селфи со статуей Архангела Михаила, в результате столкнул ее и разбил. По словам экспертов, статуи нанесен непоправимый ущерб.
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Заместитель директора музея Хосе Кальвалью заявил, что не может вспомнить такого случая за многие годы своей работы.
Имя туриста не сообщается, начато расследование инцидента.