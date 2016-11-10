Турист разбил статую в музее Лиссабона, при попытке сделать селфи

Отмечается, что инцидент произошел в Национальном музее древнего искусства в столице Португалии. Бразильский турист, выбирая удачный ракурс для селфи со статуей Архангела Михаила, в результате столкнул ее и разбил. По словам экспертов, статуи нанесен непоправимый ущерб.

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Заместитель директора музея Хосе Кальвалью заявил, что не может вспомнить такого случая за многие годы своей работы.

Имя туриста не сообщается, начато расследование инцидента.