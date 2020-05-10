Туреччина звинуватила війська Хафтара в обстрілі свого посольства в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Туреччина обіцяє вжити заходів у зв’язку з бомбардуванням столиці Лівії Тріполі силами командира Халіфи Хафтара. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Заява Анкари пов’язана з обстрілом Тріполі 9 травня, в якому вона звинувачує сили Хафтара. За твердженням МЗС Туреччини, понад сто ракет були спрямовані в тому числі на цивільні об’єкти.
"Ці атаки, спрямовані на дипломатичні місії, в тому числі наше посольство в Тріполі, Міжнародний аеропорт Мітіґа, цивільні повітряні судна, готові для вильоту та іншу цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі та поранень мирних мешканців, що є воєнним злочином. У цьому контексті ми знову підкреслюємо, що будемо вважати сили Хафтара легітимними мішенями, якщо вони завдаватимуть ударів по наших дипломатичних місіях та інтересах Лівії", – заявляє міністерство.
Анкара також закликала ООН зреагувати на події в Лівії, називавши "неприйнятним" бездіяльність міжнародної установи.
Туреччина заявляє про готовність підтримувати міжнародно визнаний уряд Лівії.
Нагадаємо, 7 травня Італія та Туреччина заявили про обстріл ділянок навколо їхніх посольств у Тріполі. Водночас речник Лівійської національної армії Хафтара заперечував причетність до цього обстрілу.
У суботу протистояння між урядовими силами та військами Хафтара посилилося, обстрілів зазнав міський аеропорт.
Лівія перебуває у стані громадянської війни після того, як підтримане НАТО народне повстання скинуло диктаторський режим полковника Муаммара Каддафі в 2011 році.
Схід і більшу частину території країни контролює "Лівійська національна армія" на чолі з Хафтаром, у столиці Тріполі владу має міжнародно визнаний уряд національної угоди.