Турция обвинила войска Хафтара в обстреле своего посольства в Ливии

Заявление Анкары связана с обстрелом Триполи 9 мая, в котором она обвиняет силы Хафтара. По утверждению МИД Турции, более ста ракет были направлены в том числе на гражданские объекты.

"Эти атаки, направленные на дипломатические миссии, в том числе наше посольство в Триполи, Международный аэропорт Митиґа, гражданские воздушные суда, готовые для вылета и другую гражданскую инфраструктуру, что привело к гибели и ранений мирных жителей, является военным преступлением. В этом контексте мы снова подчеркиваем, что будем считать силы Хафтара легитимными мишенями, если они будут наносить удары по нашим дипломатических миссиях и интересах Ливии", - заявляет министерство.

Анкара также призвала ООН отреагировать на события в Ливии, называв "неприемлемым" бездействие международного учреждения.

Турция заявляет о готовности поддерживать международно признанное правительство Ливии.

Напомним, 7 мая Италия и Турция заявили об обстреле участков вокруг их посольств в Триполи. В то же время представитель Ливийской национальной армии Хафтара отрицал причастность к этому обстрелу.

В субботу противостояние между правительственными силами и войсками Хафтара усилилось, обстрелов потерпел городской аэропорт.

Ливия находится в состоянии гражданской войны после того, как поддержанное НАТО народное восстание сбросило диктаторский режим полковника Муаммара Каддафи в 2011 году.

Восток и большую часть территории страны контролирует "Ливийская национальная армия" во главе с Хафтаром, в столице Триполи власть имеет международно признанное правительство национального соглашения.