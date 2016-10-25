Туреччина відзвітувала про 90 знищених об'єктів "Ісламської держави" і курдів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У рамках триваючої операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини завдали удари по десятках об'єктів угруповання "Ісламська держава" і курдського формування "PYD" на півночі Сирії, передає УНН з посиланням на Anadolu.
У повідомленні генштабу ЗС Туреччини щодо 63-го дня операції “Щит Євфрату” йдеться, що залпами з реактивних систем “Фиртина” знищені 72 об’єкти "Ісламської держави" і 15 об’єктів "PKK/PYD".
Вказано, що загони сирійської опозиції за підтримки з землі і повітря продовжують наступальну операцію зі звільнення населених пунктів Тувейс, Аль-Гарза і Тлатіна на півдні району Актарін. Паралельно ведуться роботи з розмінування територій.
Повідомляється, що під час боїв протягом дня загинули п’ять бійців опозиції, ще 28 отримали поранення. Сили підтримки втрат не зазнали.
За час операції “Щит Євфрату” підрозділам опозиційних сил вдалося встановити контроль над 159 населеними пунктами і територією загальною площею 1280 квадратних кілометрів.