Турция отчиталась о 90 уничтоженных объектах "Исламского государства" и курдов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" ВС Турции нанесли удары по десяткам объектов группировки "Исламское государство" и курдскому формированию "PYD" на севере Сирии, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
В сообщении генштаба ВС Турции что касается 63-го дня операции "Щит Евфрата" говорится, что залпами из реактивных систем "Фыртына" уничтожены 72 объекта "Исламского государства" и 15 объектов "PKK/PYD".
Указано, что отряды сирийской оппозиции при поддержке из земли и воздуха продолжают наступательную операцию по освобождению населенных пунктов Тувейс, Аль-Гарза и Тлатина на юге района Актарин. Параллельно ведутся работы по разминированию территорий.
Сообщается, что во время боев в течение дня погибли пять бойцов оппозиции, еще 28 получили ранения. Силы поддержки потерь не понесли.
За время операции "Щит Евфрата" подразделениям оппозиционных сил удалось установить контроль над 159 населенными пунктами и территорией общей площадью 1280 квадратных километров.