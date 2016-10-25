Турция отчиталась о 90 уничтоженных объектах "Исламского государства" и курдов

В сообщении генштаба ВС Турции что касается 63-го дня операции "Щит Евфрата" говорится, что залпами из реактивных систем "Фыртына" уничтожены 72 объекта "Исламского государства" и 15 объектов "PKK/PYD".

Указано, что отряды сирийской оппозиции при поддержке из земли и воздуха продолжают наступательную операцию по освобождению населенных пунктов Тувейс, Аль-Гарза и Тлатина на юге района Актарин. Параллельно ведутся работы по разминированию территорий.

Сообщается, что во время боев в течение дня погибли пять бойцов оппозиции, еще 28 получили ранения. Силы поддержки потерь не понесли.

За время операции "Щит Евфрата" подразделениям оппозиционных сил удалось установить контроль над 159 населенными пунктами и территорией общей площадью 1280 квадратных километров.