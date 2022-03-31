Туреччина шукає альтернативу російським системам ППО С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акара повідомив, що його країна перебуває в пошуку сучасної альтернативи російських комплексів ППО. Про це інформує УНН з посиланням на Bloomberg.
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"Ця історія веде початок з 1990-х років. Ми дивилися на систему протиповітряної оборони великої дальності й зупинилися на покупці російських комплексів С-400. Сучасні ППО для Туреччини - не опція, а необхідність. Зараз ми ведемо переговори з Францією та Італією щодо інших систем оборони. Звичайно, ми можемо знайти рішення та отримати ці оборонні системи", - заявив Акар.
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