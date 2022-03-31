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Турция ищет альтернативу российским системам ПВО С-400

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Министр обороны Турции Хулуси Акара сообщил, что его страна находится в поиске современной альтернативы российским комплексам ПВО. Об этом информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Турция ищет альтернативу российским системам ПВО С-400

Цитата

"Эта история ведет начало с 1990-х годов. Мы смотрели на систему противовоздушной обороны большой дальности и остановились на покупке российских комплексов С-400. Современные ПВО для Турции-не опция, а необходимость. Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией относительно других систем обороны. Конечно, мы можем найти решение и получить эти оборонные системы", - заявил Акар.

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