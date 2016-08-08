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Туреччина розблокувала доступ до російського ЗМІ

Туреччина розблокувала доступ до російського ЗМІ

Київ • УНН

 • 4334 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністерство зв'язку Туреччини зняло заборону на доступ до сайту одного з російських агентств, який був заблокований з квітня цього року. Про це повідомив очільник турецького бюро агентства Махіра Бозтепе, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Наш сайт в Туреччині розблоковано. З 10 ранку стали надходити повідомлення від користувачів про те, що до сайту є доступ. Ми стали перевіряти цю інформацію, сайт запрацював. Потім з'явилися повідомлення з посиланням на Міністерство зв'язку і телекомунікації про те, що сайт розблоковано", - заявив М.Бозтепе.

Нагадаємо, у квітні турецька влада заборонила в'їзд в країну головному редактору російського агентства у Туреччині Туралу Керімову, позбавила його акредитації і заблокувала сайт видання.

У листопаді 2015 року у відносинах РФ і Туреччини виникла криза - після збитого російського бомбардувальника. Після цього Росія ввела щодо Туреччини низку економічних обмежень.

У червні 2016 року прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в посланні Володимира Путіна вибачився за збитий російський Су-24, після чого відновини між крахнами почали відновлюватися.

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