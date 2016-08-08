Турция разблокировала доступ к российскому СМИ

"Наш сайт в Турции разблокирован. С 10 утра стали поступать сообщения от пользователей о том, что к сайту есть доступ. Мы стали проверять эту информацию, сайт заработал. Затем появились сообщения со ссылкой на Министерство связи и телекоммуникации о том, что сайт разблокирован", - заявил М.Бозтепе.

Напомним, в апреле турецкие власти запретили въезд в страну главному редактору российского агентства в Турции Турал Керимову, лишили его аккредитации и заблокировали сайт издания.

В ноябре 2015 года в отношениях РФ и Турции возник кризис - после сбитого российского бомбардировщика. После этого Россия ввела в отношении Турции ряд экономических ограничений.

В июне 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании Владимиру Путину извинился за сбитый российский Су-24, после чего отношения между странами начали восстанавливаться.