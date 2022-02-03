Туреччина планує відкрити два Генконсульства в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Туреччина має намір відкрити два Генеральних консульства в Україні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, передає кореспондент УНН.
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“Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність (в Україні) та відкрити Генеральні консульства в Харкові та у Львові. Ми також підвищуємо статус консульської установи в Анталії до Генерльного консульства”, — сказав Президент.
Додамо
Раніше сьогодні Україна і Туреччина в рамках візиту до Києва турецького президента Реджепа Ердогана підписали низку двосторонніх угод. Серед них — угода про вільну торгівлю.
Контекст
3 лютого до Києва з офіційним візитом прибув президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган.
О 15:25 запланована зустріч Президента України та президента Турецької Республіки з представниками ЗМІ. Зустріч проходить у Маріїнському палаці.
Як писав УНН, Україна і Туреччина сьогодні підписали рамкову угоду у сфері високих військових технологій. Одним з прикладів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar.