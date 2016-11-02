Туреччина назвала другого головного підозрюваного в організації перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Другий головний підозрюваний в організації невдалої спроби путчу в Туреччині 15 липня, який співпрацював з натхненником перевороту Аділем Оксюзом був ідентифікований як Кемаль Батмаз, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.
За наявними даними, К.Батмаз був одним з людей, які супроводжували Аділя Оксюза під час поїздки до Сполучених Штатів, щоб відвідати проповідника Фетхуллаха Гюлена в Пенсільванії в червні, липні і березні 2016 року.
Як зазначається, наразі він утримується під вартою. Ордер видала прокуратура Анкари, дозволивши затримати в цілому 12 підозрюваних, які нібито брали участь у спробі державного перевороту.
Двоє чоловіків, як повідомляється, їздили в США 11 липня і повернулися 13 липня, за два дні до спроби перевороту.
Вказано, що К.Батмаз є колишнім генеральним директором компанії Kaynak Paper Company, що пов'язують з організацією, яку підозрюють у спробі перевороту.
У Туреччині 75-річного Ф.Гюлена звинувачують в керівництві спробою путчу в країні 15 липня. Анкара видала ордер на арешт проповідника на початку серпня і з тих пір намагається домогтися від США його видачі.