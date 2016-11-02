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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Туреччина назвала другого головного підозрюваного в організації перевороту

Туреччина назвала другого головного підозрюваного в організації перевороту

Київ • УНН

 • 8872 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Другий головний підозрюваний в організації невдалої спроби путчу в Туреччині 15 липня, який співпрацював з натхненником перевороту Аділем Оксюзом був ідентифікований як Кемаль Батмаз, передає УНН з посиланням на Daily Sabah.

За наявними даними, К.Батмаз був одним з людей, які супроводжували Аділя Оксюза під час поїздки до Сполучених Штатів, щоб відвідати проповідника Фетхуллаха Гюлена в Пенсільванії в червні, липні і березні 2016 року.

Як зазначається, наразі він утримується під вартою. Ордер видала прокуратура Анкари, дозволивши затримати в цілому 12 підозрюваних, які нібито брали участь у спробі державного перевороту.

Двоє чоловіків, як повідомляється, їздили в США 11 липня і повернулися 13 липня, за два дні до спроби перевороту.

Вказано, що К.Батмаз є колишнім генеральним директором компанії Kaynak Paper Company, що пов'язують з організацією, яку підозрюють у спробі перевороту.

У Туреччині 75-річного Ф.Гюлена звинувачують в керівництві спробою путчу в країні 15 липня. Анкара видала ордер на арешт проповідника на початку серпня і з тих пір намагається домогтися від США його видачі.

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