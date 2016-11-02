Турция назвала второго главного подозреваемого в организации переворота

По имеющимся данным, К.Батмаз был одним из людей, которые сопровождали Адиля Оксюза во время поездки в Соединенные Штаты, чтобы посетить проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании в июне, июле и марте 2016 года.

Как отмечается, в настоящее время он содержится под стражей. Ордер выдала прокуратура Анкары, позволив задержать в общей сложности 12 подозреваемых, которые якобы участвовали в попытке государственного переворота.

Двое мужчин, как сообщается, ездили в США 11 июля и вернулись 13 июля, за два дня до попытки переворота.

Указано, что К.Батмаз является бывшим генеральным директором компании Kaynak Paper Company, которую связывают с организацией, которую подозревают в попытке переворота.

В Турции 75-летнего Ф.Гюлена обвиняют в руководстве попыткой путча в стране 15 июля. Анкара выдала ордер на арест проповедника в начале августа и с тех пор пытается добиться от США его выдачи.