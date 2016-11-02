Турция назвала второго главного подозреваемого в организации переворота
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Второй главный подозреваемый в организации неудачной попытки путча в Турции 15 июля, который сотрудничал с вдохновителем переворота Адилем Оксюзом был идентифицирован как Кемаль Батмаз, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
По имеющимся данным, К.Батмаз был одним из людей, которые сопровождали Адиля Оксюза во время поездки в Соединенные Штаты, чтобы посетить проповедника Фетхуллаха Гюлена в Пенсильвании в июне, июле и марте 2016 года.
Как отмечается, в настоящее время он содержится под стражей. Ордер выдала прокуратура Анкары, позволив задержать в общей сложности 12 подозреваемых, которые якобы участвовали в попытке государственного переворота.
Двое мужчин, как сообщается, ездили в США 11 июля и вернулись 13 июля, за два дня до попытки переворота.
Указано, что К.Батмаз является бывшим генеральным директором компании Kaynak Paper Company, которую связывают с организацией, которую подозревают в попытке переворота.
В Турции 75-летнего Ф.Гюлена обвиняют в руководстве попыткой путча в стране 15 июля. Анкара выдала ордер на арест проповедника в начале августа и с тех пор пытается добиться от США его выдачи.