"Ця війна, сьогодні чи завтра, раніше чи пізніше, закінчиться" - голова МЗС Туреччини

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58486 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 65627 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79097 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84796 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95401 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148361 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70275 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109204 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69271 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18646 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20164 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21485 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10223 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11258 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58488 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148363 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173218 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149703 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261177 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95702 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98370 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42972 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46385 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61022 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

"Ця війна, сьогодні чи завтра, раніше чи пізніше, закінчиться" - голова МЗС Туреччини

Київ • УНН

 • 131803 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на панелі під час 17-го Бледського стратегічного форуму у Словенії заявив, що російсько-українська війна раніше чи пізніше закінчиться. Про це УНН пише з посиланням на Anadolu.

"Ця війна, сьогодні чи завтра, раніше чи пізніше, закінчиться" - голова МЗС Туреччини

Цитата

"Отже, ця війна сьогодні чи завтра, раніше чи пізніше, закінчиться. Ми не знаємо, скільки часу це займе", - сказав він.

"Заходи щодо зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, також проходять успішно. Ми також виступали посередниками з цією метою", - додав Мевлют Чавушоглу.

Деталі

На запитання журналістів, як країни адаптуватимуться до нових реалій, Чавушоглу сказав, що "рішення шляхом переговорів війни було набагато легше досягти в перші тижні" конфлікту.

Згадуючи зустрічі української та російської делегацій у турецьких містах Анталія та Стамбул на початку війни, Чавушоглу сказав, що з того часу все змінилося і що знайти рішення шляхом переговорів тепер буде "не так просто".

"Після тривожних картинок, які ми бачили з Ірпеня та Бучі, все змінилося. Але зараз нові реалії. На жаль, деякі міста Донбасу, впали. Ми говоримо про мир, але він має бути взаємоприйнятним. Але водночас це має бути справедливий мир для України... територіальна цілісність України має бути суттєвою", - додав він.

Наголосивши, що такі нові реалії "обов'язково знайдуть своє відображення у подальших переговорах", Чавушоглу заявив, що позиції сторін щодо статусу Криму та Донбасу також змінилися.

Турецький міністр продовжив, підтвердивши, що Анкара веде окремий і постійний діалог як з Києвом, так і з Москвою.

"При цьому, звичайно, ми маємо принципову позицію, і ми підтримуємо територіальну цілісність України. Ми підтримуємо, можливо, більше, ніж багато інших союзників по НАТО, Україні. І водночас ми ведемо діалог і з росією, і цей діалог приносить плоди", — сказав Чавушоглу.

Зазначивши, що Туреччина брала участь у заходах щодо зміцнення довіри між двома сторонами з початку війни, Чавушоглу сказав, що такі кроки включають зернову угоду, переговори між "Росатом" та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Я сподіваюся, що це підштовхне до припинення вогню, перемир'я та міцного світу", - додав він.

Додамо

Повернення Криму до складу України невід'ємною частиною якої він є, по суті, є вимогою міжнародного права, заявив Реджеп Ердоган у відеозверненні до Другого саміту Кримської платформи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53