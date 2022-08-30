"Ця війна, сьогодні чи завтра, раніше чи пізніше, закінчиться" - голова МЗС Туреччини

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"Отже, ця війна сьогодні чи завтра, раніше чи пізніше, закінчиться. Ми не знаємо, скільки часу це займе", - сказав він.

"Заходи щодо зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, також проходять успішно. Ми також виступали посередниками з цією метою", - додав Мевлют Чавушоглу.

Деталі

На запитання журналістів, як країни адаптуватимуться до нових реалій, Чавушоглу сказав, що "рішення шляхом переговорів війни було набагато легше досягти в перші тижні" конфлікту.

Згадуючи зустрічі української та російської делегацій у турецьких містах Анталія та Стамбул на початку війни, Чавушоглу сказав, що з того часу все змінилося і що знайти рішення шляхом переговорів тепер буде "не так просто".

"Після тривожних картинок, які ми бачили з Ірпеня та Бучі, все змінилося. Але зараз нові реалії. На жаль, деякі міста Донбасу, впали. Ми говоримо про мир, але він має бути взаємоприйнятним. Але водночас це має бути справедливий мир для України... територіальна цілісність України має бути суттєвою", - додав він.

Наголосивши, що такі нові реалії "обов'язково знайдуть своє відображення у подальших переговорах", Чавушоглу заявив, що позиції сторін щодо статусу Криму та Донбасу також змінилися.

Турецький міністр продовжив, підтвердивши, що Анкара веде окремий і постійний діалог як з Києвом, так і з Москвою.

"При цьому, звичайно, ми маємо принципову позицію, і ми підтримуємо територіальну цілісність України. Ми підтримуємо, можливо, більше, ніж багато інших союзників по НАТО, Україні. І водночас ми ведемо діалог і з росією, і цей діалог приносить плоди", — сказав Чавушоглу.

Зазначивши, що Туреччина брала участь у заходах щодо зміцнення довіри між двома сторонами з початку війни, Чавушоглу сказав, що такі кроки включають зернову угоду, переговори між "Росатом" та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Я сподіваюся, що це підштовхне до припинення вогню, перемир'я та міцного світу", - додав він.

Додамо

Повернення Криму до складу України невід'ємною частиною якої він є, по суті, є вимогою міжнародного права, заявив Реджеп Ердоган у відеозверненні до Другого саміту Кримської платформи.