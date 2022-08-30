"Эта война, сегодня или завтра, раньше или позже, закончится" - глава МИД Турции

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 7292 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 32253 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86858 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 122057 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 121242 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 271228 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133978 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122382 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 374078 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84050 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

“Парни есть парни”: в Белом доме отреагировали на высказывания Маска в адрес торгового советника США

8 апреля, 18:49 • 6916 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11956 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 30273 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 7424 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 8516 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 271228 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295387 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 374078 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 350156 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396705 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78495 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112238 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131700 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170983 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80183 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Эта война, сегодня или завтра, раньше или позже, закончится" - глава МИД Турции

Киев • УНН

 • 131803 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на панели во время 17-го Бледского стратегического форума в Словении заявил, что российско-украинская война рано или поздно закончится. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.

"Эта война, сегодня или завтра, раньше или позже, закончится" - глава МИД Турции

Цитата

"Итак, эта война сегодня или завтра, раньше или позже, закончится. Мы не знаем, сколько времени это займет", - сказал он.

"Меры по укреплению доверия, такие как обмен военнопленными, также проходят успешно. Мы также выступали посредниками в этих целях", - добавил Мевлют Чавушоглу.

Детали

На вопрос журналистов, как страны будут адаптироваться к новым реалиям, Чавушоглу сказал, что "решение путем переговоров войны было гораздо легче достичь в первые недели" конфликта.

Вспоминая встречи украинской и российской делегаций в турецких городах Анталия и Стамбул в начале войны, Чавушоглу сказал, что с тех пор все изменилось и найти решение путем переговоров теперь будет "не так просто".

"После тревожных картинок, которые мы видели из Ирпеня и Бучи, все изменилось. Но сейчас новые реалии. К сожалению, некоторые города Донбасса, упали. Мы говорим о мире, но он должен быть взаимоприемлем. Но в то же время это должно быть справедливым миром для Украины... территориальная целостность Украины должна быть существенной", - добавил он.

Отметив, что такие новые реалии "обязательно найдут свое отражение в дальнейших переговорах", Чавушоглу заявил, что позиции сторон по статусу Крыма и Донбасса также изменились.

Турецкий министр продолжил, подтвердив, что Анкара ведет отдельный и постоянный диалог как с Киевом, так и с Москвой.

"При этом, конечно, мы имеем принципиальную позицию, и мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем, возможно, больше, чем многие другие союзники по НАТО, Украине. И в то же время мы ведем диалог и с россией, и этот диалог приносит плоды", — сказал Чавушоглу.

Отметив, что Турция принимала участие в мероприятиях по укреплению доверия между двумя сторонами с начала войны, Чавушоглу сказал, что такие шаги включают зерновое соглашение, переговоры между "Росатом" и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Я надеюсь, что это подтолкнет к прекращению огня, перемирия и крепкого мира", - добавил он.

Добавим

Возвращение Крыма в состав Украины неотъемлемой частью которой он есть, по сути, является требованием международного права, заявил Реджеп Эрдоган в видеообращении ко Второму саммиту Крымской платформы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$60.45
Bitcoin
$75,063.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,018.69
Ethereum
$1,422.04