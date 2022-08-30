"Эта война, сегодня или завтра, раньше или позже, закончится" - глава МИД Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на панели во время 17-го Бледского стратегического форума в Словении заявил, что российско-украинская война рано или поздно закончится. Об этом УНН пишет со ссылкой на Anadolu.
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"Итак, эта война сегодня или завтра, раньше или позже, закончится. Мы не знаем, сколько времени это займет", - сказал он.
"Меры по укреплению доверия, такие как обмен военнопленными, также проходят успешно. Мы также выступали посредниками в этих целях", - добавил Мевлют Чавушоглу.
Детали
На вопрос журналистов, как страны будут адаптироваться к новым реалиям, Чавушоглу сказал, что "решение путем переговоров войны было гораздо легче достичь в первые недели" конфликта.
Вспоминая встречи украинской и российской делегаций в турецких городах Анталия и Стамбул в начале войны, Чавушоглу сказал, что с тех пор все изменилось и найти решение путем переговоров теперь будет "не так просто".
"После тревожных картинок, которые мы видели из Ирпеня и Бучи, все изменилось. Но сейчас новые реалии. К сожалению, некоторые города Донбасса, упали. Мы говорим о мире, но он должен быть взаимоприемлем. Но в то же время это должно быть справедливым миром для Украины... территориальная целостность Украины должна быть существенной", - добавил он.
Отметив, что такие новые реалии "обязательно найдут свое отражение в дальнейших переговорах", Чавушоглу заявил, что позиции сторон по статусу Крыма и Донбасса также изменились.
Турецкий министр продолжил, подтвердив, что Анкара ведет отдельный и постоянный диалог как с Киевом, так и с Москвой.
"При этом, конечно, мы имеем принципиальную позицию, и мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем, возможно, больше, чем многие другие союзники по НАТО, Украине. И в то же время мы ведем диалог и с россией, и этот диалог приносит плоды", — сказал Чавушоглу.
Отметив, что Турция принимала участие в мероприятиях по укреплению доверия между двумя сторонами с начала войны, Чавушоглу сказал, что такие шаги включают зерновое соглашение, переговоры между "Росатом" и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Я надеюсь, что это подтолкнет к прекращению огня, перемирия и крепкого мира", - добавил он.
Добавим
Возвращение Крыма в состав Украины неотъемлемой частью которой он есть, по сути, является требованием международного права, заявил Реджеп Эрдоган в видеообращении ко Второму саммиту Крымской платформы.