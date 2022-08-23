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Повернення Криму Україні вимога міжнародного права - Ердоган

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Анкара підтримує територіальну цілісність України та відкидає незаконну анексію Криму, заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає УНН.

Повернення Криму Україні вимога міжнародного права - Ердоган

Цитата

"Повернення Криму до складу України невід'ємною частиною якої він є, по суті, є вимогою міжнародного права", - заявив Ердоган у відеозверненні до Другого саміту Кримської платформи.

Деталі

Ердоган заявив, що Анкара продовжуватиме підтримувати Кримську платформу, створену для вирішення кримського питання мирним шляхом.

"Туреччина не визнає анексію Криму і з першого дня відкрито заявляє, що цей крок є нелегітимним та незаконним. Це принципова позиція, яка має не лише юридичну, а й моральну основу", - сказав він.

Президент додав, що захист територіальної цілісності, суверенітету та політичної єдності України "критично важливо" не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки та стабільності.

"Забезпечення безпеки та благополуччя наших кримськотатарських співвітчизників також входить до числа пріоритетів Туреччини", - сказав він.

Ердоган також підтвердив своє очікування звільнення Нарімана Джеляля, заступника голови Меджлісу кримських татар, та не менше 45 інших кримських татар, затриманих росією у 2021 році.

"Кримські татари, які зазнали упродовж усієї історії великих страждань, борються за мирне життя на своїй батьківщині. У цьому процесі Туреччина й надалі підтримуватиме український уряд та кримських татар", - додав він.

Ердоган сказав, що Туреччина продовжить свою посередницьку роль між росією та Україною для забезпечення миру у регіоні.

Додамо

Кримська платформа – це міжнародний координаційний механізм України, покликаний привернути увагу світової громадськості до незаконної анексії Криму росією у 2014 році.

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