Повернення Криму Україні вимога міжнародного права - Ердоган
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Анкара підтримує територіальну цілісність України та відкидає незаконну анексію Криму, заявив у вівторок президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає УНН.
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"Повернення Криму до складу України невід'ємною частиною якої він є, по суті, є вимогою міжнародного права", - заявив Ердоган у відеозверненні до Другого саміту Кримської платформи.
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Ердоган заявив, що Анкара продовжуватиме підтримувати Кримську платформу, створену для вирішення кримського питання мирним шляхом.
"Туреччина не визнає анексію Криму і з першого дня відкрито заявляє, що цей крок є нелегітимним та незаконним. Це принципова позиція, яка має не лише юридичну, а й моральну основу", - сказав він.
Президент додав, що захист територіальної цілісності, суверенітету та політичної єдності України "критично важливо" не лише для регіональної, а й для глобальної безпеки та стабільності.
"Забезпечення безпеки та благополуччя наших кримськотатарських співвітчизників також входить до числа пріоритетів Туреччини", - сказав він.
Ердоган також підтвердив своє очікування звільнення Нарімана Джеляля, заступника голови Меджлісу кримських татар, та не менше 45 інших кримських татар, затриманих росією у 2021 році.
"Кримські татари, які зазнали упродовж усієї історії великих страждань, борються за мирне життя на своїй батьківщині. У цьому процесі Туреччина й надалі підтримуватиме український уряд та кримських татар", - додав він.
Ердоган сказав, що Туреччина продовжить свою посередницьку роль між росією та Україною для забезпечення миру у регіоні.
Додамо
Кримська платформа – це міжнародний координаційний механізм України, покликаний привернути увагу світової громадськості до незаконної анексії Криму росією у 2014 році.