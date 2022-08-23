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Возвращение Крыма Украине требование международного права – Эрдоган

Киев • УНН

 • 122499 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и исключает незаконную аннексию Крыма, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН.

Возвращение Крыма Украине требование международного права – Эрдоган

Цитата

"Возвращение Крыма в состав Украины неотъемлемой частью которой он, по сути, является требованием международного права", - заявил Эрдоган в видео обращении ко Второму саммиту Крымской платформы.

Детали

Эрдоган заявил, что Анкара будет продолжать поддерживать Крымскую платформу, созданную для решения крымского вопроса мирным путем.

"Турция не признает аннексию Крыма и с первого дня открыто заявляет, что этот шаг не легитимен и незаконный. Это принципиальная позиция, которая имеет не только юридическую, но и моральную основу", - сказал он.

Президент добавил, что защита территориальной целостности, суверенитета и политического единства Украины "критически важно" не только для региональной, но и для глобальной безопасности и стабильности.

"Обеспечение безопасности и благополучия наших крымскотатарских соотечественников также входит в число приоритетов Турции", - сказал он.

Эрдоган также подтвердил свое ожидание освобождения Наримана Джеляля, заместителя председателя Меджлиса крымских татар, и не менее 45 других крымских татар, задержанных россией в 2021 году.

"Крымские татары, которые испытывали на протяжении всей истории большие страдания, борются за мирную жизнь на своей родине. В этом процессе Турция и в дальнейшем будет поддерживать украинское правительство и крымских татар", - добавил он.

Эрдоган сказал, что Турция продолжит свою посредническую роль между россией и Украиной для обеспечения мира в регионе.

Добавим

Крымская платформа – это международный координационный механизм Украины, призванный привлечь внимание мировой общественности к незаконной аннексии Крыма россией в 2014 году.

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