Ця розмова може зупинити зло агресії - Зеленський про зустріч з Папою Римським
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський коментуючи зустріч з Папою Римським у своєму відеозверненні зазначив, що ця розмова може зупинити зло агресії, передає УНН.
Цитата
"Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка справді може вплинути на історію, справді може допомогти зупинити зло агресії.
Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей. Невідома навіть точна кількість, скількох дітей росія вкрала з України й ховає від рідних, від України десь там на чужині. Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому, в Україну.
Розказав і про інші пункти нашої формули миру, окрім повернення всіх депортованих і полонених. І вірю, що воля та щирість Його Святості можуть наблизити реалізацію нашої формули миру, можуть наблизити справедливий, чесний мир", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент України також зазначив, що в суботу російські вбивці забрали життя ще однієї української дитини – дівчини, якій не було й 16 років.
"Її звали Надія… Загинув також чоловік, 64 роки йому було. Просто звичайні люди зі звичайного міста Костянтинівка на Донбасі… Мої співчуття їхнім рідним і близьким!
Це був російський удар реактивної артилерії. Просто по вулицях – по будинках, магазинах, по аптеці й складу. Так воює росія. Артилерією проти звичайних вулиць, проти будь-яких людей – дітей чи дорослих, чоловіків чи жінок. І це можна зупинити лише сильною зброєю, якою наші воїни можуть вигнати зло агресії. Вигнати, щоб кремль не зміг поширити агресію й на інші народи Європи", - наголосив Глава держави.
Зеленський також повідомив, що поговорив із Президентом Південно-Африканської Республіки.
"Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками.
Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру" - підсумував Президент.
Нагадаємо
Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками італійських 3MI зауважив, що Україні потрібен справедливий мир, а не посередники.