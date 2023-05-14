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Этот разговор может остановить зло агрессии - Зеленский о встрече с Папой Римским

Этот разговор может остановить зло агрессии - Зеленский о встрече с Папой Римским

Киев • УНН

 • 1580023 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский комментируя встречу с Папой Римским в своем видеообращении отметил, что этот разговор может остановить зло агрессии, передает УНН.

Цитата

"Встретился с Папой Римским Франциском, и это был разговор, который действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии.

Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей. Неизвестно даже точное количество, сколько детей россия украла из Украины и прячет от родных, от Украины где-то там на чужбине. Попросил Его Святейшество помочь вернуть наших детей домой, в Украину.

Рассказал и о других пунктах нашей формулы мира, кроме возвращения всех депортированных и пленных. И верю, что воля и искренность Его Святейшества могут приблизить реализацию нашей формулы мира, могут приблизить справедливый, честный мир", - сказал Зеленский.

Детали

Президент Украины также отметил, что в субботу российские убийцы унесли жизнь еще одного украинского ребенка – девушки, которой не было и 16 лет.

"Ее звали Надежда… Погиб также мужчина, 64 года ему было. Просто обычные люди из обычного города Константиновка на Донбассе… Мои соболезнования их родным и близким!

Это был российский удар реактивной артиллерии. Просто по улицам – по домам, магазинам, по аптеке и складу. Так воюет россия. Артиллерией против обычных улиц, против любых людей – детей или взрослых, мужчин или женщин. И это можно остановить только сильным оружием, которым наши воины могут изгнать зло агрессии. Изгнать, чтобы кремль не смог распространить агрессию и на другие народы Европы", - подчеркнул Глава государства.

Зеленский также сообщил, что поговорил с Президентом Южно-Африканской Республики.

"Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми последствиями.

Призвал господина Президента присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе для реализации нашей формулы мира" - подытожил Президент.

Напомним

Владимир Зеленский во время встречи с представителями итальянских СМИ заметил, что Украине нужен справедливый мир, а не посредники.

Украинские Национальные Новости

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