ЦВК зареєструвала вже майже 2 тисячі міжнародних спостерігачів на вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 66 офіційних спостерігачів на вибори президента України. Станом на сьогодні зареєстровано 1 955 міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 66 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 29 – від Республіки Польща, 4 – від Королівства Швеція, 4 – від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 28 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 1 – від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі", - йдеться в повідомленні.
Водночас, ЦВК скасувала реєстрацію офіційного спостерігача від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ).
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Загалом станом на сьогодні зареєстровано 1 955 міжнародних спостерігачів.
"Таким чином, станом на 22 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 955 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 16 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - уточнили у Комісії.
Нагадаємо, ЦВК відмовила БДІПЛ ОБСЄ в реєстрації офіційними спостерігачами на виборах президента 24 осіб, які є громадянами РФ.