ЦВК зареєструвала офіційних спостерігачів від трьох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала офіційних спостерігачів від трьох кандидатів у президенти в України на виборах в закордонному виборчому окрузі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідні подання, Комісія зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від кандидата на пост президента України Зеленського В.О., 28 офіційних спостерігачів від кандидата на пост президента України Кошулинського Р.В. та офіційного спостерігача від кандидата на пост президента України Шевченка О.Л. на чергових виборах президента України в закордонному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у закордонному виборчому окрузі зареєстровано офіційного спостерігача від громадської організації "Електронна демократія".
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала вже майже 2 тисячі міжнародних спостерігачів на вибори.
Як повідомляв УНН, виборчий бюлетень, виготовлений для голосування на виборах президента України, має 10 ступенів захисту від підробки.