ЦВК зареєструвала 16 іноземних спостерігачів на чергових виборах президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 16 офіційних спостерігачів час чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Розглянувши відповідні звернення від міжнародної організації та іноземної держави, ЦВК зареєструвала 16 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 7 – від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин, 9 – від Федеративної Республіки Німеччина”, - йдеться у повідомлені.
Додамо, що загалом ЦВК дозволила 84 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
Раніше УНН повідомляв, під час президентських виборів в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.