ЦВК зареєструвала 16 іноземних спостерігачів на чергових виборах президента України

“Розглянувши відповідні звернення від міжнародної організації та іноземної держави, ЦВК зареєструвала 16 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 7 – від Національного Демократичного Інституту Міжнародних Відносин, 9 – від Федеративної Республіки Німеччина”, - йдеться у повідомлені.



Додамо, що загалом ЦВК дозволила 84 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.



Раніше УНН повідомляв, під час президентських виборів в Україну приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.