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ЦВК визнала обраною народним депутатом Аліну Свідерську

ЦВК визнала обраною народним депутатом Аліну Свідерську

Київ • УНН

 • 15568 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Центральна виборча комісія під час засідання визнала обраною народним депутатом України Аліну Свідерську, яка займе у ВР місце Святослава Вакарчука, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.

"8 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія визнала обраною народним депутатом України ... Свідерську Аліну Валеріївну, 1989 року народження, освіта вища, директора ТОВ "Айсе Хідро Юкрейн", проживає в місті Києві, члена Політичної Партії "ГОЛОС", включену до виборчого списку Політичної Партії "ГОЛОС" під № 19", - йдеться у повідомленні.

У ЦВК додали, що рішення прийняте у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука.

Нагадаємо, "Голос" забрав депутатський мандат у Вакарчука.

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