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ЦИК признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую

ЦИК признала избранным народным депутатом Алину Свидерскую

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным народным депутатом Украины Алину Свидерскую, которая займет в ВР место Святослава Вакарчука, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"8 июля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия признала избранным народным депутатом Украины ... Свидерскую Алину Валерьевну, 1989 года рождения, образование высшее, директор ООО "Айсе Хидр Юкрейн", проживает в городе Киеве, член Политической Партии "ГОЛОС", включенную в избирательный список Политической Партии "ГОЛОС" под № 19", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

Напомним, "Голос" забрал депутатский мандат у Вакарчука.

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