ЦВК прийняла постанову щодо неможливості проведення місцевих виборів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Центральна виборча комісія прийняла постанову про неможливість проведення місцевих виборів 25 жовтня на окремих територіях Донецької та Луганської областей. Вибори можуть відбутися зі зміною безпекової ситуації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
“8 серпня 2020 року ЦВК прийняла постанову № 161 “Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цією постановою було встановлено неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України виборів 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 — Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.
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“Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року”, — акцентував Голова ЦВК.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.