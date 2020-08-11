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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84617 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102182 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127131 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107572 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127624 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101321 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102130 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104060 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Актуальное
ЦИК приняла постановление о невозможности проведения местных выборов на Донбассе

ЦИК приняла постановление о невозможности проведения местных выборов на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 20150 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Выборы могут состояться с изменением ситуации безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“8 августа 2020 года ЦИК приняла постановление № 161 “О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этим постановлением была установлена невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины выборов 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

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“Политика безопасности ситуация может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссии поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года”, — акцентировал Глава ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести местные выборы.

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