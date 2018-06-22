Цуренко достроково завершила виступи у чвертьфіналі змагань у Бірмінгемі

Цуренко не змогла довести до кінця свій чвертьфінальний матч в Бірмінгемі. Вона поступалася чешці Барборі Стриковій – 5:7, 0:3, коли прийняла рішення, що не може продовжувати матч.



Зазначимо, що українка ще до того зверталася за медичною допомогою, але персоналу так і не вдалося привести її до ігрової готовності.



Крім того додамо, у четвертому колі "Ролан Гарросу-2018" Цуренко також мала пошкодження, через яке не завершила протистояння с Гарбіньє Мугурузою. Понад тиждень киянка проходила відновлювальні процедури, і тільки потім почала тренування.



Як повідомляв УНН, друга ракетка України з тенісу Леся Цуренко провела черговий поєдинок в рамках одиночного розряду турніру WTA Premier у Бірмінгемі (Велика Британія).