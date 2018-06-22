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Цуренко досрочно завершила выступления в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме

Цуренко досрочно завершила выступления в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме

Киев  •  УНН

 • 8241 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Одна из представительниц Украины на турнире WTA Premier в Бирмингеме - Леся Цуренко, досрочно прекратила четвертьфинальный матч, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Цуренко не смогла довести до конца свой четвертьфинальный матч в Бирмингеме. Она уступала чешке Барборе Стрыковой - 5:7, 0:3, когда принял решение, что не может продолжать матч.

Отметим, что украинка еще до того обращалась за медицинской помощью, но персоналу так и не удалось привести ее к игровой готовности.

Кроме того добавим, в четвертом круге "Ролан Гарроса-2018" Цуренко также имела повреждения, из-за которых не завершила противостояние с Гарбинье Мугурузою. Больше недели киевлянка проходила восстановительные процедуры, и только потом начала тренировки.

Как сообщал УНН, вторая ракетка Украины по теннису Леся Цуренко провела очередной поединок в рамках одиночного разряда турнира WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания).

Украинские Национальные Новости

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