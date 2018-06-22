Цуренко досрочно завершила выступления в четвертьфинале соревнований в Бирмингеме

Цуренко не смогла довести до конца свой четвертьфинальный матч в Бирмингеме. Она уступала чешке Барборе Стрыковой - 5:7, 0:3, когда принял решение, что не может продолжать матч.



Отметим, что украинка еще до того обращалась за медицинской помощью, но персоналу так и не удалось привести ее к игровой готовности.



Кроме того добавим, в четвертом круге "Ролан Гарроса-2018" Цуренко также имела повреждения, из-за которых не завершила противостояние с Гарбинье Мугурузою. Больше недели киевлянка проходила восстановительные процедуры, и только потом начала тренировки.



Как сообщал УНН, вторая ракетка Украины по теннису Леся Цуренко провела очередной поединок в рамках одиночного разряда турнира WTA Premier в Бирмингеме (Великобритания).