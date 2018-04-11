Цукерберг заявив, що його дані також "злили" Cambridge Analytica
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Особисті дані голови і засновника компанії Facebook Марка Цукерберга, разом з персональними даними 87 мільйонів інших користувачів, були “злиті” розробником компанії Cambridge Analytica. Про це він сказав під час звіту в Конгресі США, передає кореспондент УНН.
На питання каліфорнійського демократа Анни Ешоу, чи були його персональні дані серед решти зібраних компанією, М.Цукерберг відповів: "Так".
Нагадаємо, компанія Facebook опинилася в центрі скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.
Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси. Пізніше у Facebook повідомили про витік даних майже 90 млн користувачів.