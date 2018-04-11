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Цукерберг заявил, что его данные также "слили" Cambridge Analytica

Цукерберг заявил, что его данные также "слили" Cambridge Analytica

Киев  •  УНН

 • 12857 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Личные данные главы и основателя компании Facebook Марка Цукерберга, вместе с персональными данными 87 млн других пользователей, были "слиты" разработчиком компании Cambridge Analytica. Об этом он сказал во время отчета в Конгрессе США, передает корреспондент УНН.

На вопрос калифорнийского демократа Анны Эшоу, были ли его персональные данные среди остальных собранных компанией, М.Цукерберг ответил: "Да".

Напомним, компания Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса. Позже в Facebook сообщили об утечке данных почти 90 млн пользователей.

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