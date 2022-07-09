ЦПД: продовольча криза це один з російських важелів шантажу

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Як зазначається, за прогнозами ООН, унаслідок війни росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб. Тим часом кремлівські пропагандисти транслюють думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через "спецоперацію", а нібито через блокування Україною експортних шляхів.

У кремлі заявляють, що нібито готові до діалогу і хочуть вирішити продовольче питання "максимально швидко та безболісно". Та водночас збройні сили росії знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Окупанти також продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій.

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"Продовольча криза - це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів рф. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ", - зазначають в ЦПД.

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