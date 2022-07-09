ЦПД: продовольча криза це один з російських важелів шантажу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Російські ЗМІ посилаючись на дані ООН безпідставно звинувачують Україну в спричиненні світової продовольчої кризи. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Деталі
Як зазначається, за прогнозами ООН, унаслідок війни росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб. Тим часом кремлівські пропагандисти транслюють думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через "спецоперацію", а нібито через блокування Україною експортних шляхів.
У кремлі заявляють, що нібито готові до діалогу і хочуть вирішити продовольче питання "максимально швидко та безболісно". Та водночас збройні сили росії знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Окупанти також продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій.
Цитата
"Продовольча криза - це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів рф. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ", - зазначають в ЦПД.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії