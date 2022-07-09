ЦПД: продовольственный кризис это один из российских рычагов шантажа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Российские СМИ, ссылаясь на данные ООН, безосновательно обвиняют Украину в вызвании мирового продовольственного кризиса. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Детали
Как отмечается, по прогнозам ООН, в результате войны россии против Украины количество голодающих увеличится на 13 млн человек. Между тем кремлевские пропагандисты транслируют мнение, что мировой продовольственный кризис и голод начнутся не из-за "спецоперации", а якобы из-за блокирования Украиной экспортных путей.
В кремле заявляют, что якобы готовы к диалогу и хотят решить продовольственный вопрос "максимально быстро и безболезненно". В то же время вооруженные силы россии уничтожают элеваторы с украинским зерном, блокируют порты и поджигают поля фермеров, чтобы подорвать продовольственную безопасность. Оккупанты также продолжают воровать и вывозить украинское зерно с временно захваченных территорий.
Цитата
"Продовольственный кризис - это еще один российский рычаг шантажа, который нужен им, чтобы влиять на страны, независимые от энергоресурсов россии. Таким образом, рашисты создали глобальную проблему, в которой пытаются обвинить Украину, терроризируя цивилизованный мир", - отмечают в ЦПД.
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