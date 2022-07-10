ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

· Екс-президент рф д.медведєв заявив: "з росією почали рахуватися по-справжньому, як з срср. А в чомусь і серйозніше, судячи з набору санкцій. Зовсім недавно було інакше, коли нас не кликали на зустрічі, де обговорювалися економічні та оборонні питання Західних країн". Це - маніпуляція!

· ЗМІ рф, з посиланням на американське видання The American Thinker повідомили, що "конфлікту в Україні можна було уникнути у разі оголошення нейтрального статусу Києва, автономії Донбасу та визнання Криму у складі росії". Це - дезінформація!

· Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області є.балицький повідомив, що: "адміністрація Запорізької області звернулася до російської влади з проханням допомогти з газопостачанням, оскільки київський режим вимкнув газопостачання регіону". Це - маніпуляція!

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