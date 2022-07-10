ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 9 июля, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
· Экс-президент рф д.медведев заявил: "с россией начали считаться по-настоящему, как с ссср. А в чем-то и посерьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе, когда нас не звали на встречи, где обсуждались экономические и оборонные вопросы Западных стран. Это – манипуляция!
· СМИ рф, со ссылкой на американское издание The American Thinker сообщили, что "конфликта в Украине можно было избежать в случае объявления нейтрального статуса Киева, автономии Донбасса и признания Крыма в составе россии". Это – дезинформация!
· Коллаборант-"руководитель" временно оккупированных территорий Запорожской области е.балицкий сообщил, что: "администрация Запорожской области обратилась к российским властям с просьбой помочь с газоснабжением, поскольку киевский режим выключил газоснабжение региона". Это – манипуляция!
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