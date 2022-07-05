ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. В МО РФ заявили, що «у Білопіллі Сумської області українські неонацисти замінували мости через р. Крига, які вони мають намір підірвати, щоб широко висвітити в українських і західних ЗМІ та звинуватити ЗС РФ у нібито невиборних ударах по критично важливих об’єктах транспорту». Це дезінформація!

2. ЗМІ РФ, з посиланням на бойовика незаконних збройних формувань Донецької області повідомили, що перебуваючи в Україні до полонених застосовують тортури, зокрема «коридор смерті» – коли треба пробігти з кімнати в кімнату, поки співробітники СІЗО б’ють полоненого». Це фейк!

3. росЗМІ повідомили: «відмова США та ЄС виконувати фінансові зобов’язання щодо Росії призвела до радикального зниження частки долара та євро у резервах Китаю, країн Азії та Близького Сходу… очевидно, що долара і євро як резервні валюти вичерпали себе не тільки для країни-агресора, але і для низки найважливіших для світового ринку країн». Це маніпуляція!

Нагадаємо

Окупанти почали розповсюджувати фейки про розміщення військових на території Запорізького міського палацу творчості.