Подробности

1. В МО РФ заявили, что «в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через р. Крига, которые они намерены взорвать, чтобы широко осветить в украинских и западных СМИ и обвинить ВС РФ в якобы невыборных ударах по критически важных объектах транспорта». Это дезинформация!

2. СМИ РФ, со ссылкой на боевика незаконных вооруженных формирований Донецкой области сообщили, что находясь в Украине к пленным применяют пытки, в частности «коридор смерти» – когда нужно пробежать из комнаты в комнату, пока сотрудники СИЗО б’ют пленника». Это фейк!

3. росСМИ сообщили: «отказ США и ЕС выполнять финансовые обязательства’в отношении России привел к радикальному снижению доли доллара и евро в резервах Китая, стран Азии и Ближнего Востока… очевидно, что доллару и евро как резервные валюты исчерпали себя не только для страны-агрессора, но и для ряда важнейших для мирового рынка стран». Это манипуляция!

Напомним

Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества.