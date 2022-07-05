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13:44 • 13425 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 14973 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 30273 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 100107 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 4 июля, передает УНН.

Подробности

1. В МО РФ заявили, что «в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через р. Крига, которые они намерены взорвать, чтобы широко осветить в украинских и западных СМИ и обвинить ВС РФ в якобы невыборных ударах по критически важных объектах транспорта». Это дезинформация!

2. СМИ РФ, со ссылкой на боевика незаконных вооруженных формирований Донецкой области сообщили, что находясь в Украине к пленным применяют пытки, в частности «коридор смерти» – когда нужно пробежать из комнаты в комнату, пока сотрудники СИЗО б’ют пленника». Это фейк!

3. росСМИ сообщили: «отказ США и ЕС выполнять финансовые обязательства’в отношении России привел к радикальному снижению доли доллара и евро в резервах Китая, стран Азии и Ближнего Востока… очевидно, что доллару и евро как резервные валюты исчерпали себя не только для страны-агрессора, но и для ряда важнейших для мирового рынка стран». Это манипуляция!

Напомним

Оккупанты начали распространять фейки о размещении военных на территории Запорожского городского дворца творчества.

 

Украинские Национальные Новости

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