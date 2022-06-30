ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 29 червня, передає УНН.
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Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
▪️ Депутат російської ради федерацій в.джабаров заявив: "блокада Литвою калінінградської області може призвести до збройного конфлікту з росією". Водночас, останній додав, що "ми [росія] повинні захищати свою територію". Це - дезінформація!
▪️ В МО рф заявили, що "з перехоплених радіопереговорів українських націоналістів та іноземних найманців встановлено, що бойовики при підході ЗС рф та [незаконних збройних] формувань ТОТ Донецької області до м.Авдіївка, копіюючи тактику "випаленої землі", що застосовувалася нацистами в роки [Другої світової] війни, мають намір повністю знищити місто". Це - дезінформація!
▪️ Глава МЗС рф с.лавров повідомив, що "рф готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід перестане блокувати постачання продовольства", а також відзначив бажання росії стосовно "подальшої роботи щодо зниження загроз продовольчої кризи". Це - маніпуляція!
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