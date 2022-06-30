ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 29 июня, передает УНН.
Детали
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
▪️ Депутат российского совета федераций в.джабаров заявил: "блокада Литвой калининградской области может привести к вооруженному конфликту с россией". В то же время последний добавил, что "мы [россия] должны защищать свою территорию". Это – дезинформация!
▪️ В МО рф заявили, что "из перехваченных радиопереговоров украинских националистов и иностранных наемников установлено, что боевики при подходе ВС рф и [незаконных вооруженных] формирований ТОТ Донецкой области к г.Авдеевка, копируя тактику "выжженной земли" , применявшуюся нацистами в годы [Второй мировой] войны, намерены полностью уничтожить город". Это – дезинформация!
▪️ Глава МИД рф с.лавров сообщил, что "россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия", а также отметил желание россии относительно "дальнейшей работы по снижению угроз продовольственного кризиса". Это – манипуляция!
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