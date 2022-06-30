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13:44 • 30043 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 48092 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 48057 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 25867 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 58022 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59309 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии

Киев • УНН

 • 119260 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 29 июня, передает УНН.

Детали

Список фейков, манипуляций и дезинформации:

▪️ Депутат российского совета федераций в.джабаров заявил: "блокада Литвой калининградской области может привести к вооруженному конфликту с россией". В то же время последний добавил, что "мы [россия] должны защищать свою территорию". Это – дезинформация!

▪️ В МО рф заявили, что "из перехваченных радиопереговоров украинских националистов и иностранных наемников установлено, что боевики при подходе ВС рф и [незаконных вооруженных] формирований ТОТ Донецкой области к г.Авдеевка, копируя тактику "выжженной земли" , применявшуюся нацистами в годы [Второй мировой] войны, намерены полностью уничтожить город". Это – дезинформация!

▪️ Глава МИД рф с.лавров сообщил, что "россия готова экспортировать десятки миллионов тонн зерна, если Запад перестанет блокировать поставки продовольствия", а также отметил желание россии относительно "дальнейшей работы по снижению угроз продовольственного кризиса". Это – манипуляция!

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